Das Drama um As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis und dessen Ex-Frau Dany Ciara scheint noch immer nicht abgeschlossen zu sein.

Im Oktober 2024 sorgte der Band-Super-GAU bei As I Lay Dying für ordentlich Furore. Kurz vor der anstehenden Tournee verließen sämtliche Mitglieder plus Tourmanager die Band, und Sänger Tim Lambesis stand plötzlich allein da. In den darauffolgenden Wochen häuften sich Vorwürfe samt Videos, die ein äußerst gewalttätiges und gestörtes Bild von Lambesis zeichnen. Auch jetzt, mehr als ein Jahr später, kommen weitere Details ans Licht. Hilflosigkeit Dany Ciara (vormals Lambesis) steht im Zentrum der immer noch aktuellen Missbrauchsvorwürfe, die zum Exodus von As I Lay Dying führten. Im BREWtally Speaking Podcast spricht Ciara über die turbulente Beziehung mit Tim Lambesis.…