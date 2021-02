Foo Fighters: Ansteckend gutlaunig

Ursprünglich wollte die Gruppe um Dave Grohl 2020 ihr 25. Jubiläum mit einer großen globalen Tournee und ihrer zehnten Albumveröffentlichung feiern. Doch dann kam COVID-19, das sich für Bühnenunterfangen sämtlicher Art als deutlich größerer Hemmschuh erwiesen hat als etwa ein gebrochenes Bein.

Empfehlung der Redaktion Rock & Roll Hall Of Fame: Iron Maiden und Foo Fighters unter den Nominierten Auch in diesem Jahr werden wieder neue Musiker in die Rock and Roll Hall Of Fame mit aufgenommen. Die Nominierungen wurden nun bekanntgegeben. METAL HAMMER: Dave Grohl hat in einem Interview bereits verlauten lassen, dass auf dem Album ein Riff sei, an dem er seit 25 Jahren werkle. Verrätst du uns, in welchem Song es vorkommt?

Chris Shiflett: Das hat mich kürzlich schon mal jemand gefragt. Wenn das so war, dann habe ich es nicht genau mitbekommen. Es kursieren immer viele verschiedene Ideen bei den Sessions, und Dave hat des Öfteren auch ältere Riffs mehrfach angeschleppt, die wir dann immer wieder probiert haben. Irgendwann passt es dann eben mal.

MH: CONCRETE AND GOLD war stark von Gegensätzen und Gegenüberstellungen geprägt: Auf musikalischer Seite koexistierte Pop mit hartem Rock, während es textlich oftmals um Themen wie Hoffnung und Resignation ging. Wofür steht nun MEDICINE AT MIDNIGHT – wortwörtlich und im übertragenen Sinn?

CS: Für mich steht das neue Album für einen viel lockereren und auch unbeschwerteren Ansatz. CONCRETE AND GOLD war tatsächlich stark von den schwierigen politischen Zeiten und dem ungesunden Klima geprägt, in dem wir uns alle befinden. Es sind ja nicht nur die USA, die mit Trump zu tun hatten.

Foo Fighters vs. David Bowie

England hat den Brexit, Frankreich Le Pen – alle haben gerade ihr politisches Päckchen zu tragen. Insofern war es wohl eine natürliche Gegenreaktion, dass dieses Album weniger angespannt ist, sondern einfach mit einem Haufen tanzbarer und flockiger Pop-Hymnen aufwartet.

MH: Dave hat für euer neues Album schon den Bowie-Vergleich mit LET’S DANCE bemüht. Tatsächlich versprühen ‘Shame Shame’ oder aber auch der Titel-Track etwas von diesem Achtziger-Tanzflächenfüller-Vibe. Wer von euch in der Band ist denn der größte Bowie-Bewunderer?

Empfehlung der Redaktion Foo Fighters spielen bei Joe Bidens Amtseinführung Alternative Rock, Grunge, Hard Rock , Post Grunge Heute gegen 18 Uhr deutscher Zeit wird Joe Biden als 46. Präsident der USA vereidigt. Bei den anschließenden Feierlichkeiten spielen auch Foo Fighters. CS: Diese Ehre gebührt zweifelsfrei Pat Smear. Er ist riesiger Bowie-Fan, insbesondere von der Ziggy-Ära. So wie ich auch. Im Grunde genommen lieben wir alle David Bowie. Allein schon dafür, dass er so viele Gesichter hatte und musikalisch derart viel gewagt hat. Dass sich nun ein paar Parallelen auf der neuen Platte zu LET’S DANCE finden, ist cool. Selbst wenn man sich seiner Inspiration hingibt, klingt das Endergebnis niemals wie die ursprüngliche Inspiration, sondern wieder wie man selbst.

