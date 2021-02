Die METAL HAMMER Märzausgabe 2021: Alexi Laiho, Black Sabbath, Helloween u.v.a.

R.I.P. Alexi Laiho

In der vorliegenden Titelgeschichte betrauern wir nicht nur den viel zu früh von uns gegangenen finnischen Ausnahmegitarristen Alexi „Wildchild“ Laiho und widmen uns seinem Leben und Wirken, sondern lassen darüber hinaus auch die Historie seiner Formation Children Of Bodom Revue passieren und analysieren zudem die zehn farbenfrohen Studioalben der Gruppe in unserer „Wertschau“.

Zum anstehenden Re-release gehen wir mit Geezer Butler der Geschichte hinter Black Sabbaths VOL. 4 auf den Grund.

Vor Erscheinen der neuen Helloween-Single ‘Skyfall’ berichten wir über den Videodreh der vereinten Kürbisse.

In einer Unterredung mit Gitarrist Chris Shiflett erörtern wir die Hintergründe von MEDICINE AT MIDNIGHT.

Welche tiefgehenden Geschichten hinter FOR THOSE THAT WISH TO EXIST stecken, erklärt uns Sam Carter.

