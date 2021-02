Rock & Roll Hall Of Fame: Iron Maiden und Foo Fighters unter den Nominierten

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat ihre Nominierungen für 2021 bekannt gegeben. Demnach befinden sich unter anderem Iron Maiden, Foo Fighters, Rage Against The Machine und New York Dolls unter den möglichen Kandidaten. Wer die meisten Stimmen erhält wird sich erst im Mai herausstellen.

Empfehlung der Redaktion Judas Priest-Gitarrist sieht Rock And Roll Hall of Fame als unglaubwürdig an Die Neuzugänge der Rock And Roll Hall Of Fame für 2020 sind bekannt und sorgen erneut für Unverständnis: Judas Priest und Motörhead erhielten nicht genügend Stimmen. Seit 1986 werden in der Rock And Roll Hall Of Fame in Cleveland, Ohio, Bands, Musiker, Produzenten und Personen geehrt, die sich um die Entwicklung des Rock’n’Roll verdient gemacht haben. Um für die diesjährige Abstimmung in Frage zu kommen, musste die erste Single oder das erste Album der Künstler 1995 oder früher veröffentlicht worden sein.

In der Vergangenheit hatte die Rock And Roll Hall Of Fame aufgrund ihrer Auswahl – und auch aufgrund fehlender Berücksichtigungen – schon einige Kritik einstecken müssen. Viele bedeutende Größen der Rock- und Metal-Welt hätten ohne Frage eine Auszeichnung verdient.

Zwar ist beispielsweise Ozzy Osbourne als Band-Mitglied von Black Sabbath dabei (aufgenommen 2006), aber hätte es auch für seine Soloaktivitäten verdient. Unfassbar etwa auch, dass weder Slayer noch Pantera und Judas Priest ihren Platz gefunden haben – und auch für Iron Maiden ist ein Platz in der Rock And Roll Hall Of Fame längst überfällig.