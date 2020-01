Judas Priest-Gitarrist sieht Rock And Roll Hall of Fame als unglaubwürdig an

Das Voting für die Rock And Roll Hall of Fame-Neuzugänge für 2020 ist beendet. Am Mittwoch, den 15. Januar wurden offiziell die Gewinner verkündet. Demnach haben The Doobie Brother, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T. Rex und Whitney Houston die Ehre am 2. Mai bei der feierliche Einführungszeremonie im Public Auditorium in Cleveland, Ohio in die Rock Hall-Klasse 2020 aufgenommen zu werden.

Weiterlesen Rock & Roll Hall Of Fame: Judas Priest + Motörhead nominiert Rock Gute News für Mikkey Dee und Phil Campbell: Die Rock & Roll Hall Of Fame hat die beiden Motörhead-Musiker für die Aufnahme in 2020 nachnominiert. Judas Priest, Motörhead, Soundgarden, Hin Lizzy, Pat Benatar, Kraftwerk, Mc5, Rufus Featuring Chaka Khan und Todd Rundgren, die in diesem Jahr ebenfalls nominiert waren, erhielten leider nicht genügend Stimmen. Für Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner ist das Ergebnis nicht begreifbar.

„Ein totaler Witz“

Nach der Bekanntgabe, twitterte ein Fan seinen Unglauben mit den Worten: „Moment mal! Depeche Mode, Whitney Houston, Nine Inch Nails und Biggie Smalls kommen VOR Judas Priest? Wie erkläre ich das meinem Kind, wenn ich es selbst nicht verstehe?“ Darauf antwortete Faulkner: „Es ergibt keinen Sinn, oder? Deshalb hat die Rock Hall für mich keinerlei Glaubwürdigkeit und hatte diese auch noch nie.“

Richie fuhr in einem separaten Tweet fort: „Ich habe es zwar schon einmal gesagt, aber 50 Jahre dabei zu sein, immer noch Musik zu machen und rund um den Globus zu den besten Fans der Welt zu reisen ist die größte Auszeichnung, die ich mir vorstellen kann. Diese Institutionen basieren auf dem, was diese Leute geholfen haben zu erschaffen und nicht dabei zu sein ist ein totaler Witz.​​“

Er fügte hinzu: „Wenn man es die Rock Hall nennen will, sollte man mit einem gesunden Fundament von Rock (in all seinen Formen) beginnen, um darauf aufzubauen: die Gründungsbrüder und -schwestern, die unseren geliebten Musikstil kreiert, und weiterentwickelt haben. Was hat das Ganze sonst für eine Bedeutung?“