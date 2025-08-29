Malevolent Creation touren derzeit durch Europa. Dabei müssen sie bis auf Weiteres ohne Gitarrist Phil Fasciana auskommen.

Die US-Death-Metaller Malevolent Creation befinden sich derzeit auf „Death Invasion Europe Tour“, die am 9. August beim Brutal Assault Festival enden soll. Somit stehen noch einige Auftritte an. Diese werden jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Gründungsgitarrist Phil Fasciana stattfinden. Der 55-Jährige befindet sich nämlich in Montpellier im Krankenhaus. Das gab die Band jüngt via Social Media bekannt. Die nächsten Schritte „Liebe Malevolent-Fans nah und fern: Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Steuermann Phillip Fasciana gestern Abend auf die Intensivstation im französischen Montpellier eingeliefert wurde“, schreiben Jesse Jolly (Bass, Gesang), Ronnie Parmer (Schlagzeug) und Chris Cannella (Gitarre). Laut Ärzten…