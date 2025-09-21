Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Tony Iommi und Ozzy Osbourne gemeinsam im Zwiegespräch zu erleben? Was vor ein paar Jahren als Interview begann, ­wechselte zwischenzeitlich in einen munteren Dialog.

Dieser Artikel erschien zuerst im METAL HAMMER-Sonderheft über Black Sabbath 2015. Anlässlich des Todes von Ozzy Osbourne haben wir einen Auszug daraus neu veröffentlicht. Treffen mit Black Sabbath im Kölner Luxushotel Hyatt am Rheinufer. Anwesend: Ozzy Osbourne und Tony Iommi in trauter Eintracht – Sessel an Sessel, Auge in Auge. In einem schneeweißen Sofa am Ende des Raums leger zwischen roten Sitzkissen drapiert: Sharon Osbourne, Ozzys Ehefrau und Managerin. Dass die ­meisten Fragen überwiegend von Ozzy beantwortet werden, behagt Iommi nicht sonderlich, wie man seinen Gesichtszügen entnehmen kann. Aber Double-O ist kaum zu ­bremsen, also ordnet sich der ruhige Gitarrist…