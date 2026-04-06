Obwohl immer mehr Heavy Metal-Bands in Rente gehen, glaubt Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner nicht, dass es für sie bald so weit ist.

Twisted Sister mussten ihre Reunion absagen, Megadeth gehen in Rente, und Iron Maiden machen Live-Pause bis 2028. Immer mehr klassische Metal-Bands verabschieden sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Live- oder Musik-Geschäft, nicht aber Judas Priest. Gitarrist Richie Faulkner teilt im Interview mit Mike Hsu vom 100 FM The Pike seine Einschätzung dazu, wie lange die Briten noch aktiv sein werden. Album-Tour-Zyklus Auf die Frage, ob es einen Zeitplan gäbe, nach dem sich die Band richtet, antwortet der Gitarrist: "Den habe ich nicht. Ich bin dieser Band auf ihrer Abschiedstournee beigetreten – das war vor 15 Jahren. Wenn nur eine Sache…