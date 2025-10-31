Toggle menu

Dickinson klang wie ein Büffel bei 1. Singversuch nach Chemo
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat bei "The Charismatic Voice" ausgiebig über seine Stimme und seine Krebserkrankung geplaudert.
Bruce Dickinson hat kürzlich ein ausführliches Interview bei The Charismatic Voice gegeben. Im über zwei Stunden langen Gespräch mit Gastgeberin Elizabeth Zharoff kam auch die Krebserkrankung des Iron Maiden-Sängers von vor rund zehn Jahren noch einmal aufs Tableau. Außerdem rief die "air raid siren" seine Erinnerungen an die ersten Singversuche nach seiner Strahlen- sowie Chemotherapie wach. Zu kurz gewartet "Die technische Diagnose für mich lautete T3 N1 Mo", rekapituliert Dickinson. "Das bedeutet, dass der Tumor [in meinem Hals] als Tumor im dritten Stadium eingestuft wurde. Hier geht es im Grunde darum, wie groß er war. Das ‚N’ weist auf assoziierte…
