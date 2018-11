Knockdown Festival: Gästelistenplätze und Vinyl zu gewinnen!

Stick To Your Guns

Das Knockdown Festival meldet sich zurück und wird kurz vor Weihnachten – um genau zu sein am 16. Dezember – einmal mehr das Konzertjahr mit einem großen Knall beenden.

Eine bunte Mischung an Bands der modernen Metal- und Hardcore Szene wird sich in Karlsruhe die Klinke in die Hand geben, darunter die kalifornischen Stick To Your Guns, die aus Kanada stammenden Counterparts aber auch deutsche Szene-Giganten wie Caliban oder die Emil Bulls.

Auf die Veröffentlichung ihres aktuellen Albums TRUE VIEW im vergangenen Jahr folgte für Stick To Your Guns eine nicht enden wollende Welttournee, die das Quintett aus Orange County zu einer der angesagtesten Hardcore-Bands der letzten Dekade reifen ließ. Mit ihrem Headline-Gig in Karlsruhe lässt der Trupp das Jahr gewohnt kraftvoll ausklingen.

Vor lauter Aufregung jagen Gitarrist Josh James nachts bereits verrückte Träume:

Grizzly, Insgesamt werden 12 Bands auf dem dritten Knockdown Festival spielen, das um 11 Uhr seine Tore öffnet und bis 23 Uhr das südwestdeutsche Highlight im Winter darstellt. Als Acts sind außerdem folgende Bands bestätigt: Lionheart Any Given Day , Bad Omens, Silent Planet , Employed To Serve, Acres und Comrades.

Tickets zum Festival gibt es >>hier<<. Weitere Infos und Details findet ihr auf der offiziellen Festival-Seite!