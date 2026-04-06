Voivod-Schlagzeuger Michel Langevin begründet die aktuelle Thrash-Beliebtheit mit dem politischen Weltgeschehen.

Genau wie Mode-Trends sind auch Musik-Trends ein Zyklus, der sich früher oder später wiederholt. Michel "Away" Langevin, Schlagzeuger der kanadischen Thrash-Formation Voivod, meint, den Grund für die aktuelle Thrash-Beliebtheit zu kennen, und teilt ihn im Interview mit The Pipeman. Popularität Darauf angesprochen, dass Voivod als Band mittlerweile Fans verschiedener Generationen ansprechen, sagt Langevin: "Thrash Metal ist populärer denn je. Die Kids versuchen alle so auszusehen wie wir damals. Besonders in Südamerika feiern sie das richtig. Oft laufen wir unseren Freunden Testament und Exodus über den Weg, weil wir die Bühnen bei Festivals teilen. Wir fragen uns immer wieder, warum wir noch…