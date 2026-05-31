Architects wurden auf Tournee mit Metallica von der Band gut versorgt, wie Frontmann Sam Carter im Interview erzählt.

Mit Metallica, einer der größten Metal-Bands der Welt auf Tournee zu gehen, hat eindeutig Vorteile. Nicht nur spielt man in den größten Veranstaltungsorten, die Städte zu bieten haben, sondern erfährt offenbar auch hinter den Kulissen puren Luxus. Architects-Sänger Sam Carter erzählt im Interview mit Jesea Lee von der Tour mit Metallica. Blumen und Kuchen "Metallica wissen, wie man eine Band zu behandeln hat. Am ersten Tag bekamen wir Blumen, und Hetfield brachte uns Kuchen. Lars Ulrich hing an den meisten Tagen bei uns ab. Hetfield kam auch immer wieder mal dazu. Sie haben uns wirklich aufgezeigt, wie man mit seinen…