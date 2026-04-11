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Kombynat Robotron live in München 10.10.2026

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Künstler: Kombynat Robotron

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Beendet: Verlosung: Kino-Tickets für ‘Oldboy’ zu gewinnen
Oldboy_02
Das preisgekrönte Meisterwerk von Kult-Regisseur Park Chan-Wook kehrt am 03.03.2026 in 4k restauriert zurück auf die große Leinwand.
Mit ‘Oldboy’ steht ein besonderes Genrehighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Der koreanische Kult-Thriller, der mit unter anderem dem Großen Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 ausgezeichnet wurde, gilt als Meisterwerk des modernen Kinos. Regisseur Park Chan-Wook (‘No Other Choice’, ‘Die Frau im Nebel’) inszenierte die Geschichte eines Mannes, der nach 15 Jahren Gefangenschaft in völliger Isolation plötzlich freikommt, ohne zu wissen, warum er eingesperrt wurde oder wer dahintersteckt – ein unvergesslicher Rache-Trip, bei dem Schönheit und Grausamkeit Hand in Hand gehen. Am 3. März kehrt OLDBOY nun in 4K restauriert…
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