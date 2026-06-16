Wie Richie Faulkner in einem Radiointerview verriet, kommen die Arbeiten am nächsten Album von Judas Priest gut voran.

Das aktuelle Album von Judas Priest, INVINCIBLE SHIELD (2024), liegt bereits ein Weilchen zurück. Zu Recht fragen sich einige Fans deshalb, wann mit dem nächsten Werk der Heavy Metal-Legenden zu rechnen sei. Im Interview mit dem Radioformat ‘Meltdown’ auf WRIF spricht Gitarrist Richie Faulkner nun Klartext und verrät, die Band würde bereits seit längerem an einem Nachfolger arbeiten. Auch den Stand des Fortschritts verkündet der Musiker. In den letzten Zügen „Wir haben uns im Februar in der Nähe von Nashville getroffen und das Gleiche gemacht wie bei FIREPOWER (2018 – Anm.d.A.). Wir haben uns einfach getroffen und die Schlagzeugspuren gemeinsam…