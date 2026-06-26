Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi wurde erneut eine Auszeichnung verliehen – diesmal sogar von britischen Königshaus.

Black Sabbath-Gitarrenvirtuose Tony Iommi zu sein. Erst im Mai erhielt er den „Lord Mayor’s Award“ seiner Heimatstadt Birmingham. Auf der Website der Stadt hieß es dazu: „Als Gründungsmitglied von Black Sabbath ist Tony als Gründer des Heavy Metal bekannt. Die Auszeichnung erkennt den kontinuierlichen Einfluss an, den das Genre für die kulturelle Landschaft in Birmingham hat. Es hat außerdem das Leben von Millionen Menschen bereichert und die nationale wie internationale Reputation Birminghams gesteigert.“ Member of the Order of the British Empire Jüngst wurde Iommi für seine Wohltätigkeitsverdienste im Rahmen der diesjährigen „King’s Birthday Honors“ zum MBE (Member of the Order…