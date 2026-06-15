Rock im Park ging gestern mit reichlich Highlights zu Ende — darunter waren Shows von Trivium, Linkin Park, The Butcher Sisters und Mastodon.

Hier und da schadet es nicht, sich die Festplatte zu formatieren, um wieder aufnahmebereit zu sein. Diesen Job übernehmen heute Mehnersmoos. Die Frankfurter "Arschrapper" veranstalten eine Party sondergleichen. Dass es zum Reinkommen ‘3 Bier’ braucht - geschenkt. Die Crowd goutiert dabei sowohl neue Tracks wie ‘Nachteule’ und ‘Ausländer’ der ‘Schande für die Menschheit’, singt zwischendurch im Pop-Rock-Block zu ‘20 CM’, ‘Hätt ich gewusst’ und ‘Danke’ mit und eskaliert zu ‘Bir’, ‘Rossmann’ sowie ‘3 Uhr Nachts’. Rock im Park ist jetzt wach. Das geht ans Herz Das Niveau heben hernach Mastodon wieder. ‘Tread Lightly’ und ‘The Motherload’ geben schwungvoll die Richtung…