Sollten Slayer oder Exodus jemals Teil der Rock & Roll Hall Of Fame werden, tangiert es Gitarrist Gary Holt scheinbar null.

Mit Slayer und Exodus ist Gary Holt längst in die Metal-Annalen eingegangen. Während sich andere über eine Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame freuen und geehrt fühlen, könnte dies dem Gitarristen kaum egaler sein. Anlässlich der diesjährigen Aufnahme von Iron Maiden wurde Holmes im The Mistress Carrie Podcast kürzlich gefragt, für wie wichtig er dies hält. Lächerlicher Beliebtheitswettbewerb Ohne um den heißen Brei zu reden, meint der 61-Jährige: „Mir ist das persönlich scheißegal. Die Rock & Roll Hall Of Fame ist totaler Schwachsinn.“ Dann redet er sich regelrecht in Rage und zieht Vergleiche, die in der Tat…