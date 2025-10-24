Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Haune Rock Festival 15.07.2026 – 18.07.2026

teilen
mailen
teilen

Nach Tickets suchen

Lineup

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Hatebreed antworten auf Klage von Ex-Bassist Chris Beattie
Hatebreed
Nach seinem Aus bei Hatebreed Anfang dieses Jahres hat Chris Beattie Anwälte eingeschaltet. Nun reagieren seine ehemaligen Kollegen darauf.
Im Februar bestätigte Gründungsmitglied und Bassist Chris Beattie sein Aus bei Hatebreed. In seinem ausführlichen Statement stellte er klar, „dass es nicht meine Entscheidung war, die Band zu verlassen, und dass mein Abgang ungerechtfertigt war und auf irreführende sowie falsche Statements zurückgeht.“ Im Mai erklärte Beattie gegenüber The New York Hardcore Chronicles Live!: „Anwälte sind bereits involviert. Sie verbringen viel Zeit damit, sich mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen.“  Jamey Jasta und Co. hielten sich diesbezüglich weitestgehend bedeckt. Einzig Schlagzeuger Matt Byrne äußerte sich im Interview mit Cassius Morris. „Ich kann nicht viel darüber sagen, weil Anwälte involviert sind und Dinge geklärt werden…
Weiterlesen
Zur Startseite