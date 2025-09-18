Der frühere Mastodon-Musiker Brent Hinds hat seine Demission allem Anschein nach noch nicht überwunden und kritisiert die Band erneut.

Mastodon machen bekanntlich seit Anfang März ohne Gitarrist Brent Hinds weiter. Nachdem Bill Kelliher die Trennung in einem Interview mit Guitar World kommentiert hatte ("Es war eine schwere Entscheidung, die es zu treffen galt. Es war einfach an der Zeit.") und Hinds selbst schon gegen seine einstigen Band-Mitglieder nachtrat („Ich werde es nicht vermissen, in einer beschissenen Band mit furchtbaren Menschen zu sein.“), ist nun ein angeblicher Screenshot von Brent aufgetaucht, wie ThePRP berichtet. Selbstverliebt? Ein Reddit-User lieferte besagtes Bildschirmfoto (siehe unten). Darin sind anscheinend zwei Kommentare von Brent Hinds zu sehen, mit denen der Musiker ein Live-Video des Mastodon-Songs…