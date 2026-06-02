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Malmequer live in Berlin 17.07.2026

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Künstler: Malmequer

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METAL HAMMER Guitar Camp: Staffel 4 mit Alex Scholpp
MH Guitar Camp - Staffel 4_1282x721
Exklusive kostenlose Workshops im Video plus eine Slipknot-Signature-Gitarre von ESP zu gewinnen.
Das METAL HAMMER Guitar Camp, präsentiert von ESP Guitars, geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden: Host Alex Scholpp nimmt sich der "Next Generation“ an - Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon. In fünf neuen Episoden unserer Videoreihe METAL HAMMER Guitar Camp stellt er deren Besonderheiten und Spieltechniken vor  – Tabulaturen und Playthroughs inklusive! So lernt auch ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe an der…
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