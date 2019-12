Gitarrist Pete Townshend sieht The Who als Begründer des Heavy Metal

Foto: AFP via Getty Images, SUZANNE CORDEIRO.

Roger Daltrey (l) und Pete Townshend von The Who bei ihrer Moving On! Tournee am 25. September 2019 in Houston, Texas

Jetzt wissen wir endlich, wem wir die Entstehung des Heavy Metal zu verdanken haben. Nein, nicht Led Zeppelin, Black Sabbath oder Deep Purple, sondern The Who (?) Der Meinung ist zumindest Pete Townshend, der als Gitarrist und Gründungsmitglied der britischen Rockband bekannt ist. Normalerweise verbindet man The Who wohl eher weniger mit Metal. Townshend stellt die Band in einem Interview mit Toronto Sun jedoch als Begründer des Genres heraus.

Von Led Zeppelin und Jimi Hendrix kopiert

In dem Gespräch ging es vordergründig um das neue Album WHO, das nach 13 Jahren Stille am 6. Dezember dieses Jahres erschien. Auf die Frage hin, ob es verwunderlich sei, dass die neue Scheibe dem damaligen wilden Rock unähnlich klingt, antwortete Townshend:

„Es klingt nicht wie The Who in diesen frühen Heavy Metal-Jahren. Wir haben Heavy Metal mit ‘Live At Leeds’ (1970) erfunden. Wir wurden von so vielen Bands kopiert, – hauptsächlich von Led Zeppelin – mit heftigen Drums, Bässen, Leadgitarren. Einige dieser Bands, wie zum Beispiel Jimi Hendrix, haben das weitaus besser gemacht als wir.

Die Band Cream mit Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker kamen 1967 auf, im selben Jahr wie Jimi Hendrix, und sie haben gewissermaßen unsere Idee gestohlen. Leute, die den alten Heavy-Metal-Sound hören wollen, können das. Es gibt viele Bands, diesen nach wie vor spielen. Es ist nicht wirklich das, was wir heutzutage tun können. Selbst wenn wir wollten, es war nie ganz oben auf meiner Wunschliste.“