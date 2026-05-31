Gewinnt hier ein Modell der Iron Maiden Spitfire Mk. II „Aces High“, ein besonderes Highlight für Sammler und Bastler, inklusive 2 Konzert-Tickets.

Mit ihrer energiegeladenen „Run For Your Lives“-Tour sorgen Iron Maiden derzeit weltweit für Begeisterung und kehren im Sommer auch nach Deutschland zurück, wo sie seit Jahrzehnten eine außergewöhnlich treue und leidenschaftliche Fan-Gemeinde haben. Wer Iron Maiden nicht nur auf der Bühne, sondern auch zu Hause erleben möchte, ist bei Revell genau richtig. Die legendäre Spitfire Mk. II „Aces High“ ist nun im Revell Brick System auch als beeindruckendes Klemmbaustein-Set erhältlich und begeistert anspruchsvolle Bastler und Heavy Metal-Fans gleichermaßen. Das neue Revell-Modell verbindet die ikonische Bildsprache der Band mit modernem Bauspaß. Bei Konzerten der Band schwebt die im „Battle of Britain“…