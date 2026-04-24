Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (06/2026) erwartet euch eine exklusive Dimmu Borgir-Vinyl-7". Jetzt vorbestellen!

Gemeinsam mit Dimmu Borgir veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe! Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. Wir zelebrieren das erste Album der Norweger seit acht Jahren mit einer exklusiven Vinyl-Single: Den brandneuen Song ‘The Qryptfarer’ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7“ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends…