Drei von fünf Mitgliedern haben Ghøstkid fast zeitgleich verlassen. Frontmann Sebastian "Sushi" Biesler hat sich noch nicht dazu geäußert.

Um Ghøstkid war es schon seit einigen Monaten eher still. Nun gibt es dafür eine eher unschöne Erklärung. Die Gitarristen Christian Kisseler ("Chris Canterbury") und Jan Marco „Jappo“ Heinz sowie Bassist Stanislaw „Stanni“ Czywill erklären in separaten, aber fast zeitgleichen Statements ihren Austritt aus der Band. Schlagzeuger Joakim Stephan Möller ("Steve Joakim") und Frontmann Sebastian "Sushi" Biesler haben sich noch nicht dazu geäußert. Burnout Chris Canterbury schreibt in seinem Statement: "Ich habe mich dazu entschieden, Ghøstkid zu verlassen. Das war keine einfache Entscheidung aber nach zwei extrem schweren Jahren ist es die richtige. Gegen Ende verlor ich all meine Freude am…