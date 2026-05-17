Aus gesundheitlichen Gründen sehen sich die Scorpions außerstande, ihre nächsten Liveshows zu absolvieren.

Die Scorpions hatten eigentlich vor, in den kommenden Tagen eine Handvoll Konzerte in Indien zu spielen. Vom 21. April bis 30. April waren Klaus Meine und Co. für vier Liveshows in Shillong, Delhi-NCR, Bengaluru und Mumbai gebucht. Daraus wird nun leider (vorerst) doch nichts. Denn wie Tour-Veranstalter BookMyShow in den Sozialen Medien mitteilt, sind die Hannoveraner Hard-Rocker aufgrund "unvorhergesehener medizinischer Umstände" verhindert. Der Nachholwille ist da "Wir bedauern, euch darüber zu informieren, dass die ‚Coming Home India Tour‘ der Scorpions, die am 21. April in Shillong, am 24. April in Delhi-NCR, am 26. April in Bengaluru und am 30. April…