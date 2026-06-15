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Nectar Woode live in Hamburg 17.09.2026

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Künstler: Nectar Woode

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Great White: Kendall & Snider auf dem Weg der Besserung
Great White, Scott Snyder & Mark Kendall
Bei Great White scheint es wieder bergauf zu gehen, nachdem gleich zwei Band-Mitglieder 2025 eine Krebsdiagnose erhalten hatten.
2025 war für Great White von Rückschlägen geprägt, die vor allem gesundheitlicher Natur waren. Im Sommer wurde bei Bassist Scott Snyder ein Tumor im Gehirn, kurz darauf ein weiterer am Hals entdeckt. Nur wenige Monate später machte Gründungsgitarrist Mark Kendall seine Krebserkrankung öffentlich. Im Januar dieses Jahres ließ Mark Kendall seine Fans etwas aufatmen, als er gegenüber WRIF’s Meltdown mitteilte, dass sich der Tumor in der Niere zurückbilde. Eingeschlossen Jetzt war Kendall zu Gast bei I Ask No One With Kevin Re LoVullo, wo er erneut über seinen Gesundheitszustand befragt wurde. „Es wird besser“, meint der Gitarrist, der am 29.…
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