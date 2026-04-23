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Nevertel live in Stuttgart 29.06.2026

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Künstler: Nevertel

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Udo Dirkschneider: "Keine Beziehung mehr" mit Wolf Hoffmann
Für ex-Accept-Sänger Udo Dirkschneider (r.) ist das Kapitel Wolf Hoffmann abgeschlossen
Zwischen die früheren Accept-Kollegen Udo Dirkschneider und Wolf Hoffmann passen mehrere Kartonagen Papier.
Udo Dirkschneider sollte in einem aktuellen Interview bei LyonRock dazu Stellung nehmen, wie sich sein aktuelles Verhältnis mit Accept-Mastermind Wolf Hoffmann darstellt. Dazu wusste der "German Tank" klipp und klar zu antworten: "Ich habe keine Beziehung mehr mit Wolf Hoffmann. Nein. Er ist ein toller Gitarrist. Und es läuft ziemlich gut jetzt für ihn mit Accept. Aber er ist das einzig verbliebene Mitglied der klassischen Besetzung — und der Rest ist… Was kann ich da sagen? Es ist anders. Ich will keine schlechten Kommentare abgeben. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Doch eine Beziehung gibt es nicht mehr." Beruht…
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