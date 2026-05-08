Daron Malakian betont wie wichtig es ist, trotz polarisierender Diskussionen und politischer Themen Gemeinsamkeiten zu finden.

Kaum eine Band weist solch ein breites politisches Spektrum auf wie System Of A Down. Trotzdem schaffen es die Musiker meistens, sich zusammenzureißen und weiterhin zusammenzuarbeiten. Gitarrist Daron Malakian ruft seine Fans dazu auf, es ihnen gleichzutun. Keine Sekte Malakians Video zeigt ihn bei einem Live-Auftritt im Scheinwerferlicht. Er fängt an: "Lasst mich euch etwas sagen: System Of A Down sind keine Sekte. System Of A Down sind eine Band mit vier Mitgliedern. Vier Mitglieder, die gute Menschen sind, die verschiedene Überzeugungen zu verschiedenen Themen haben und unterschiedliche Lösungen zu komplexen Problemen. Lasst euch nicht länger von den Medien spalten.…