Ghost-Frontmann Tobias Forge verkündete im Januar, dass er nach der "Skeletour" vorerst keine weiteren Pläne hätte. Nun erklärt er, warum.

Ghost legen aktuell eine kleine Verschnaufpause ein, wie Tobias Forge schon im Januar offenbarte. Nun erklärt er im Interview mit Full Metal Jackie, dass seine Familie ein ausschlaggebender Grund für diese Entscheidung war. Familie als Rückzugsort Auf die Frage, ob er Hobbys oder Rückzugsorte habe, zu denen er zurückkehren könne, wenn er nicht gerade arbeitet, sagt er: "Sowohl als auch. Zuerst habe ich natürlich meine Familie. Jeder weiß das. Ich habe zwei Kinder, die zu Hause auf mich warten und meine Frau, mit der ich seit 15 Jahren verheiratet bin. Vielleicht sagt das etwas über mich aus, dass das bis…