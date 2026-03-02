Halestorm-Sängerin Lzzy Hale ist sich ihrer Vorbildfunktion für junge Mädchen bewusst und möchte ihnen ihre Zukunft ein wenig vereinfachen.

Dass Lzzy Hale als Frontfrau ihrer Band Halestorm schon längst als Vorbild und Ikone für Frauen in der Musik gilt, ist klar. Auch der Sängerin selbst ist ihre Rolle bewusst und sie sieht sich in der Verantwortung, den Weg für zukünftige Musikerinnen ein wenig leichter zu machen. Last erleichtert Im Interview mit Carl Craft vom Radiosender The Rat wird sie dazu befragt, welche Veränderungen sie in der Musikszene in Zukunft sehen möchte. Sie antwortet: "Darüber habe ich schon oft mit meinen Kolleginnen und Freundinnen gesprochen, darunter Amy Lee (Evanescence-Sängerin - Anm.d.Red.). Die Frauen, die vor mir kamen, die Generation meiner…