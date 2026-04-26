Godsmack sind für die anstehenden Termine wieder zu viert – zumindest vorerst. Das verkündet Sully Erna jetzt in einem Interview.

Vor fast genau einem Jahr gaben Schlagzeuger Shannon Larkin und Gitarrist Tony Rombola unerwartet ihren Ausstieg bei Godsmack bekannt. Bei der Europatournee konnten damals glücklicherweise Drummer Will Hunt (Evanescence) und Gitarrist Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) flugs einspringen. Um sich neu zu sortieren, verkündete Frontmann Sully Erna im Mai 2025 eine Band-Pause. Während besagter Band-Pause wurde auf den offiziellen Social Media-Kanälen ein Festival-Auftritt nach dem nächsten für dieses Jahr angekündigt. Zu dieser Zeit standen Sully Erna und Bassist Robbie Merrill jedoch alleine da. Auch als die offizielle Ankündigung einer Welttournee für 2026 folgte, stand noch in den Sternen, wer…