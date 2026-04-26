Evergrey müssen fortan auf Lead-Gitarrist Henrik Danhage verzichten. Die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einverständnis.

Bei Evergrey gibt es personelle Neuigkeiten zu vermelden. Lead-Gitarrist Henrik Danhage wird ab sofort nicht mehr bei den schwedischen Progressive-Metallern mitmischen. Wie die Band jüngst in den Sozialen Medien vermeldete, erfolgte die Entscheidung im Guten. "Evergrey und Henrik haben sich einvernehmlich entschlossen, getrennte Wege zu gehen, nachdem sie 21 Jahre mit Unterbrechungen zusammengearbeitet hatten", heißt im offiziellen Statement dazu. "Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel für beide Parteien. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik sowohl von Evergrey als auch Henrik. Bleibt dran." Die Show muss weitergehen Neuen Stoff legen Evergrey…