Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Otoboke Beaver live in München 17.06.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Allianz-Arena, München

München

Künstler: Otoboke Beaver

Ort: Allianz-Arena, München

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in München

teilen
mailen
teilen
Mayhem: Lang lebe der Tod
Mayhem-2026a_Agnes Koehler_Nima Taheri_Joyce Van Doorn-PR-k
Mit LITURGY OF DEATH schlagen Mayhem das wohl vielschichtigste Kapitel ihres Schaffens auf, das sie zur radikalen Selbstreflexion zwingt.
Das komplette Interview mit Attila Csihar und Necrobutcher von Mayhem findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Attila und Necrobutcher, das Thema Tod begleitet Mayhem seit den Anfängen: gewalttätig und Gore-lastig (DEATHCRUSH, 1987), satanisch und okkult (DE MYSTERIIS DOM SATHANAS, 1994), kriegerisch (GRAND DECLARATION OF WAR, 2000), philosophisch (CHIMERA, 2004) oder introspektiv (ORDO AD CHAO, 2007). Kann LITURGY OF DEATH als Zusammenfassung dieser Perspektiven verstanden werden? Attila Csihar: In gewisser Weise schon. Necrobutcher: Mayhem hatten im Lauf ihrer ­Karriere unterschiedliche…
Weiterlesen
Zur Startseite