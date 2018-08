Zwei Mönche covern Iron Maidens ‘Wasting Love’

New Yorker Jazz-Sängerin Robyn Adele Anderson verleiht sowohl bekannten Popliedern als auch Rock- und Metal-Klassikern ihre eigene Note. Ihr neustes Cover schuf sie zu Korns ‘Freak On a Leash’.

Mit ‘Freak On A Leash’ veröffentlichten Korn 1999 die fünfte Singleauskopplung ihres dritten Studioalbums FOLLOW THE LEADER. Der Klassiker der New Metaller wurde nun von Robyn Adele Anderson zu einem Swing-Cover umgebaut. Die New Yorker Jazz-Sängerin ist in den USA keine Unbekannte, wenn es darum geht, aktuelle oder populäre Songs in ein anderes Genre zu verpacken. So veröffentlichte Anderson bereits unter anderem ein System Of A Down-Cover von ‚Chop Suey‘. Seht hier das Cover zu Korns ‘Freak On a Leash’: https://www.youtube.com/watch?v=zyqMg4YFSSA