Sharon Osbourne hat sich in einem neuen Interview noch einmal an die letzten Wochen ihrer bessern Hälfte Ozzy erinnert.

Sharon Osbourne hat sich in einem aktuellen Interview an die letzten Tage und Wochen ihres Ehemanns Ozzy Osbourne erinnert. So war die 73-Jährige im Dumb Blonde-Podcast zu Gast, welchen Bunnie XO alias Alisa DeFord — die Gattin von Jelly Roll — moderiert. Dabei offenbarte die Witwe der Black Sabbath-Legende, dass ihr am 22. Juli 2025 verstorbener Partner sehr wohl ahnte, dass es bald mit ihm zu Ende gehen dürfte. Auf seine Art Zunächst sollte Sharon Osbourne jedoch darüber Auskunft geben, wie sie sich dabei schlägt, nach dem Tod von Ozzy zurechtzukommen. "Es wird besser, es wird besser", erzählt die Geschäftsfrau. "Klar,…