Split Watches kündigen eine auf 50 Exemplare limitierte Ozzy Osbourne-Gedenkuhr für mehrere Tausend Dollar an – ist sie das wert?

Die Londoner Uhrenmarke Split Watches kündigt mit „The Ozzy“ eine streng limitierte Tribute-Uhr für Ozzy Osbourne an. Gerade einmal 50 Exemplare soll es geben, Verkaufsstart ist der 14. Mai 2026 – exklusiv über die Hersteller-Website. Die Ozzy-Tribute-Uhr hat ihren (stolzen) Preis: satte 2.960 US-Dollar kostet das edle Stück. Immerhin: Der komplette Erlös geht an MusiCares, eine Wohltätigkeitsorganisation für Musikschaffende. Inhaltlich wird erwartungsgemäß tief in der Ikonografie des Metal gewühlt: Die Uhr greift visuelle Elemente aus Ozzys Karriere auf – von den charakteristischen lilafarbenen Brillengläsern bis zum Kreuz auf zwölf Uhr. Technisch basiert das Modell auf der MC-Serie der Marke und…