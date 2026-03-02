2026 soll ein neues Album von Tony Iommi (Black Sabbath) erscheinen — laut aktueller Planung nicht ohne das Zutun früherer Mitstreiter.

Black Sabbath gingen mit einem Knall: Am 5. Juli 2025 spielten die Heavy Metal-Pioniere ihr letztes Konzert in ihrer Heimatstadt Birmingham. Nur 17 Tage später verstarb Frontmann Ozzy Osbourne. Sein Tod bedeutet offenbar jedoch nicht das Ende der Zusammenarbeit der übrigen Bandmitglieder — zumindest, wenn man den Worten von Bassist Geezer Butler Glauben schenkt. Dieser soll auf dem kommenden Album von Gitarrist Tony Iommi zu hören sein. Das Werk hat außerdem noch eine weitere Überraschung zu bieten. Kein Ende in Sicht Iommi plant bereits seit geraumer Zeit ein weiteres Soloalbum. Laut eigener Aussage hat er bereits im Vorfeld des Back…