Die Hamburger Speed-/Power-Metaller Iron Savior um Piet Sielck machen mit ihrem Cover-Album AWESOME ANTHEMS OF THE GALAXY auf sich aufmerksam.

Die komplette Plattenteller-Rubrik mit Piet Sielck findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Piet Sielck: Judas Priest INVINCIBLE SHIELD. Dank meines Apple Music-Abos habe ich aber natürlich irgendwie dauernd neue Alben ... MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? PS: Das war UNLEASHED IN THE EAST von Judas Priest. Ich war mit Kai (Hansen, Helloween – Anm.d.A.) auf der letzten AC/DC-Tournee mit Bon Scott. Sie hatten damals Priest als Special Guest…