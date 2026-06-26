Ex-Godsmack-Drummer Shannon Larkin hat die Entscheidung seiner Ex-Kollegen verteidigt, Mike Mangini für die aktuelle Tour zu engagieren.

Seit dem Einstieg von Mike Mangini sehen sich Godsmack mit unliebsamer Kritik konfrontiert. Demnach soll der einstige Dream Theater-Schlagzeuger im Prinzip zu gut für Sully Erna und Co. sein. Seit dem überraschenden Ausstieg von Drummer Shannon Larkin und Lead-Gitarrist Tony Rombola im Frühjahr 2025 musste vor allem die Position an den Trommeln mehrfach neu besetzt werden. Zunächst half Will Hunt (Evanescence) aus, und zuletzt Wade Murff (unter anderem Daughtry, Prong). Murff vertritt derzeit jedoch Christian „CC“ Coma bei Black Veil Brides, also musste wieder jemand anderes her. Nur gut, dass Mike Mangini verfügbar ist. Dieser zeigte sich nach dem ersten…