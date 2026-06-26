Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus.

Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt! Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Slayer anbieten: HELL AWAITS (40th Anniversary Edition): Earbook mit 3 CDs (Album plus 18 bisher unveröffentlichte Bonustracks "Live From Bochum 1985") inklusive 60-seitiges Buch im 11"-Format und Poster! Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo dieses Schmuckstück! Eure Vorteile: Eine erstklassige Prämie deiner Wahl Jedes Heft vor Kiosk frei Haus 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club…