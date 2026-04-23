Bei der japanischen Metalcore-Formation Crystal Lake steht eine Änderung an: John Robert Centorrino räumt seinen Posten als Sänger.

In der 24-jährigen Geschichte von Crystal Lake verlässt nun der dritte Sänger die Band. Nach Kentaro Nishimura (2011) und Ryo Kinoshita (2022) streicht jetzt auch John Robert Centorrino die Segel. Dieser kam 2023 nach seinem Engagement bei der US-amerikanischen Deathcore-Formation The Last Ten Seconds Of Life zu Crystal Lake. Während Vorgänger Kinoshita aufgrund einer Anpassungsstörung seinen Dienst quittierte, liegen die Gründe bei Centorrino woanders. Vor allem die Entfernung zwischen ihm und seinen jetzt Ex-Kollegen sei zunehmend ein Problem geworden. Im offiziellen Statement heißt es: „Die letzten Jahre bis zur Veröffentlichung unseres Albums THE WEIGHT OF SOUND waren unglaublich arbeitsreich. Wir…