Der frisch veröffentlichte Trailer zu ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ macht klar: Die neue Doku ist ein Pflichttermin im Kino.

Den Fans dürfte beim Anblick dieser Bilder im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Nicko McBrain und Simon Dawson bringen dieses Frühjahr bekanntlich mit ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ eine brandneue Dokumentation in die Kinos auf der ganzen Welt. Und nun gibt es einen Trailer zu dem Streifen zu sehen (siehe unten). Intimer Einblick "Mit bisher nie dagewesenem Zugang zu den offiziellen Archiven und — sowohl aktuellen als auch vorherigen — intimen Erinnerungen von Seiten der Band lädt ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ die Fans dazu ein, eine…