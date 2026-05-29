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Sondaschule live in Hünxe 26.07.2026

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Künstler: Sondaschule

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Gary Holt will nicht auf der Bühne sterben
Exodus, 10.4.2026, Ludwigsburg, MHP-Arena
Gary Holt will seine Karriere rechtzeitig beenden, um noch genug Zeit für seine Familie zu haben. Doch dieser Punkt ist noch nicht erreicht.
Als Gitarrist von Slayer und Exodus hat Gary Holt eine lange Karriere, auf die er zurückblicken kann. Seit mehr als 40 Jahren steht der inzwischen 62-Jährige auf der Bühne – von Erschöpfung ist jedoch keine Spur. Nichtsdestotrotz ist sich Holt bewusst, dass dieser Zustand nicht ewig andauern wird. So lange es geht In einem Interview mit Fistful Of Metal sprach Gary Holt über die Möglichkeit eines Tages in Rente zu gehen. „Ich möchte nicht auf der Bühne sterben. Ich habe viel Zeit damit verbracht, über meine eigene Sterblichkeit nachzudenken, aber ich brauche noch mindestens 25 weitere Jahre mit meinen Kindern…
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