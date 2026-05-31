Iron Maiden haben ihre Setlist für die aktuell laufende Europatour minimal variiert — zur Freude der Fans.

Iron Maiden haben kürzlich einen weiteren Abschnitt ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee eingeläutet — und zwar am Samstag, den 23. Mai 2026 im Olympic Athletic Center in Athen. An der umjubelten Setlist der Konzertreise haben Bassist und Band-Mastermind Steve Harris und Co. im Großen und Ganzen so gut wie nichts geändert — einen Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht. Lang ist’s her Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stückes vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und stattdessen ‘Infinite Dreams’ hineingenommen. Diese Rochade bringt eine richtige Besonderheit mit sich, denn…