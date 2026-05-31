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Soulfly live in Bochum 05.08.2026

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Künstler: Soulfly

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Iron Maiden spielen ‘Infinite Dreams’ zum 1. Mal seit 1988
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Iron Maiden haben ihre Setlist für die aktuell laufende Europatour minimal variiert — zur Freude der Fans.
Iron Maiden haben kürzlich einen weiteren Abschnitt ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee eingeläutet — und zwar am Samstag, den 23. Mai 2026  im Olympic Athletic Center in Athen. An der umjubelten Setlist der Konzertreise haben Bassist und Band-Mastermind Steve Harris und Co. im Großen und Ganzen so gut wie nichts geändert — einen Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht. Lang ist’s her Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stückes vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und stattdessen ‘Infinite Dreams’ hineingenommen. Diese Rochade bringt eine richtige Besonderheit mit sich, denn…
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