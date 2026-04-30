In Kürze gibt es einen weiteren Doku-Film über das Wacken Open Air zu sehen — zunächst im Kino, dann bei MagentaTV.

Es gibt schon ein paar Dokumentation über das Wacken Open Air — doch eine mehr kann sicher nicht schaden. In diesem Sinne legen Regisseurin Cordula Kablitz-Post (welche jüngst auch ‘Kreator — Hate & Hope’ verantwortete) und die beetz brothers film production das MagentaTV Original ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ vor. Die Premiere des Streifens findet am 9. Mai 2026 beim Internationalen Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München statt. Magische Stimmung In Anschluss an die Vorführung im Deutschen Theater steigt außerdem ein Live-Konzert der Wacken-Band Skyline inklusive Special Guests. Des Weiteren ist der Streifen ab dem 13. Mai 2026 — im Rahmen…