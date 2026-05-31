Die rätselhaften Metalcore-Aufsteiger President werden im Herbst ihren vollumfänglichen Longplayer auf die Märkte dieser Welt bringen.

Wenn Bands ein Geheimnis um die Identitäten ihrer Mitglieder machen, macht das Fans und potenzielle Hörer immer neugierig. So war es unter anderem bei Ghost, so ist es bei Sleep Token, Slipknot zeigten anfangs zumindest nicht ihre echten Gesichter. Auf einen ähnlichen Mystery-Rückenwind setzen auch President — die britische Metalcore-Formation, die schon mit zahlreichen multimillionenfach gestreamte Songs auf sich aufmerksam macht. In der Erfolgsspur Nun hat die in Großbritannien ansässige Gruppe um Mainman President ihr Debütalbum angekündigt. BLOOD OF YOUR EMPIRE wird am 4. September 2026 mittels Atlantic Records erscheinen. Wer an einer Vorbestellung der Platte interessiert ist, surft hier…