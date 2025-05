The Dillinger Escape Plan freuen sich aktuell über die schöne Rückmeldung der Fans anlässlich ihrer Reunion-Konzerte, teilt Ben Weinman mit.

Die Mathcore-Ikonen The Dillinger Escape Plan (TDEP) hatten sich bekanntlich 2017 aufgelöst -- und vergangenes Jahr ihr Livecomeback mit Originalsänger Dimitri Minakakis gegeben. Seitdem zocken die US-Amerikaner immer mal wieder eine Show, wobei sie ihr Debütalbum CALCULATING INFINITY (1999), eine EP namens UNDER THE RUNNING BOARD sowie ein paar Cover spielen. Gitarrist Ben Weinman sprach nun in einem aktuellen Interview über den unerwarteten Zuspruch der Fans anlässlich der Rückkehr der Gruppe sowie ihre Pläne. Nachfrage? Angebot! "Es ist viele Jahre her, seitdem wir zusammen gespielt haben", gesteht der The Dillinger Escape Plan-Musiker. "Und es war irgendwie eine schwere Entscheidung, doch…