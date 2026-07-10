Das neue Mortiis-Album GHOSTS OF EUROPA ist in vielerlei Hinsicht ein Bindeglied zwischen den Jahrzehnten.

Das komplette Interview mit Mortiis findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Mortiis, du hast deine Karriere lange in verschiedene Äras unterteilt. Erst Dungeon Synth, dann vermehrt Synth-Pop, später auch Industrial Rock. Wie hast du gemerkt, dass es wieder Zeit war für eine Häutung? Mortiis: Einen bestimmten Moment gab es nie. Ich denke ständig über Musik nach, entwickle sie weiter. Wenn ich ein Album aufnehme, bin ich gedanklich schon beim nächsten. Das ist Fluch und Segen. Manchmal will ich…