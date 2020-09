Marilyn Manson- + Corey Taylor- + Deftones-CD-Paket + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Für Corey Taylor dürfte es bei Slipknot musikalisch manchmal gern etwas heftiger und düsterer zugehen.

Slipknot-Frontmann Corey Taylor würde sich musikalisch gerne mal wieder in brutalere Sphären begeben. Das erzählte er in einem Interview mit dem Radiosender Colorados 95 Rock. Dort wurde er gefragt, ob er jemals den Drang verspüre, musikalisch wieder einen härteren Sound wie bei den ersten beiden Slipknot-Alben zu fahren. Seine Antwort lautete: "Ich bin dafür immer bereit. Manchmal ist es schwierig, dieses Vorhaben in der Band voranzutreiben. Ich weiß, dass es bestimmte Leute in der Gruppe gibt, die das Gefühl haben, wir hätten das bereits getan, weswegen wir versuchen, andere Arten von Musik zu ergründen, die wir unter der Slipknot-Fahne umsetzen…