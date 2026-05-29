2021 hat sich Reginald „Fieldy“ Arvizu von Korn zurückgezogen. Trotz anderer Projekte kann sich der Bassist eine Rückkehr vorstellen.

Offiziell wird Fieldy noch immer als Bassist von Korn gelistet, obwohl er seit nunmehr fünf Jahren eine Auszeit vom Band-Geschehen nimmt. Live vertritt ihn seither Ra Díaz (unter anderem Suicidal Tendencies). Seither ist Reginald „Fieldy“ Arvizu eher selten öffentlich in Erscheinung getreten. Zuletzt erklärte er Anfang 2025 gegenüber Basement Talk, seit 2019 nicht mehr mit seinen einstigen Kollegen bei Korn gesprochen zu haben. Das ist insofern verwirrend, da Fieldy in den Credits der 2022er-Scheibe REQUIEM aufgeführt ist. Sowohl der Bassist als auch andere Band-Mitglieder wie etwa Gitarrist Brian „Head“ Welch betonten in der Vergangenheit stets, dass es kein böses Blut…